В Москве арестовали расстрелявшего коллег в метро полицейского

Короткая ссылка
Пресненский суд Москвы арестовал на два месяца сотрудника полиции, который подозревается в стрельбе по своим коллегам на станции метро «Рязанский проспект», в результате чего один правоохранитель погиб и один пострадал.
В Москве арестовали расстрелявшего коллег в метро полицейского
  • АГН «Москва»

«Выслушав мнения сторон, суд решил арестовать Смирнова до 19 ноября», — цитирует судью ТАСС.

Отмечается, что полицейского проверяют на причастность к другим преступлениям.

Ранее в СК сообщили, что в вестибюле станции метро «Рязанский проспект» сотрудник полиции метрополитена, подозреваемый в получении взятки, открыл стрельбу из табельного оружия по сотрудникам собственной безопасности.

В результате произошедшего один полицейский погиб, ещё один пострадал.

Подозреваемого задержали. Возбуждено уголовное дело.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить