В Москве арестовали расстрелявшего коллег в метро полицейского

Пресненский суд Москвы арестовал на два месяца сотрудника полиции, который подозревается в стрельбе по своим коллегам на станции метро «Рязанский проспект», в результате чего один правоохранитель погиб и один пострадал.

«Выслушав мнения сторон, суд решил арестовать Смирнова до 19 ноября», — цитирует судью ТАСС.

Отмечается, что полицейского проверяют на причастность к другим преступлениям.

Ранее в СК сообщили, что в вестибюле станции метро «Рязанский проспект» сотрудник полиции метрополитена, подозреваемый в получении взятки, открыл стрельбу из табельного оружия по сотрудникам собственной безопасности.

В результате произошедшего один полицейский погиб, ещё один пострадал.

Подозреваемого задержали. Возбуждено уголовное дело.