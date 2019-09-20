В Москве арестовали расстрелявшего коллег в метро полицейского
- АГН «Москва»
«Выслушав мнения сторон, суд решил арестовать Смирнова до 19 ноября», — цитирует судью ТАСС.
Отмечается, что полицейского проверяют на причастность к другим преступлениям.
Ранее в СК сообщили, что в вестибюле станции метро «Рязанский проспект» сотрудник полиции метрополитена, подозреваемый в получении взятки, открыл стрельбу из табельного оружия по сотрудникам собственной безопасности.
В результате произошедшего один полицейский погиб, ещё один пострадал.
Подозреваемого задержали. Возбуждено уголовное дело.