СК возбудил дело по факту нападения на полицейских в московском метро

Следователи возбудили уголовное дело после того, как сотрудник полиции в Москве открыл стрельбу по своим коллегам, в результате чего один человек погиб и один пострадал. Об этом заявили в пресс-службе СК России по столице.

«Расследуется уголовное дело, возбуждённое по признакам преступления, предусмотренного ст. 317 УК России («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов»)», — говорится в сообщении.

По предварительной информации, в вестибюле станции метро «Рязанский проспект» во время задержания сотрудника полиции метрополитена, который подозревается в получение «денежных средств от гражданина, не имеющего документов», последний открыл стрельбу из табельного оружия в сотрудников собственной безопасности.

Как указывается, подозреваемый задержан.

Ранее в МВД сообщили, что сотрудник полиции открыл огонь по своим коллегам в Москве, в результате чего один человек погиб, ещё один ранен.