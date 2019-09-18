СК возбудил дело по факту нападения на полицейских в московском метро

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Следователи возбудили уголовное дело после того, как сотрудник полиции в Москве открыл стрельбу по своим коллегам, в результате чего один человек погиб и один пострадал. Об этом заявили в пресс-службе СК России по столице.
СК возбудил дело по факту нападения на полицейских в московском метро
  • © Екатерина Чеснокова
  • РИА Новости

«Расследуется уголовное дело, возбуждённое по признакам преступления, предусмотренного ст. 317 УК России («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов»)», — говорится в сообщении.

По предварительной информации, в вестибюле станции метро «Рязанский проспект» во время задержания сотрудника полиции метрополитена, который подозревается в получение «денежных средств от гражданина, не имеющего документов», последний открыл стрельбу из табельного оружия в сотрудников собственной безопасности.

Как указывается, подозреваемый задержан.

Ранее в МВД сообщили, что сотрудник полиции открыл огонь по своим коллегам в Москве, в результате чего один человек погиб, ещё один ранен.

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