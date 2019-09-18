Полицейский открыл огонь по коллегам возле метро в Москве

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Полицейский открыл огонь по сотрудникам полиции в Москве, в результате чего один человек погиб, ещё один ранен. Об этом говорится в заявлении, опубликованном пресс-службой ГУ МВД России по столице.
Полицейский открыл огонь по коллегам возле метро в Москве

«В ходе задержания сотрудника ППСП (Патрульно-постовой службы полиции. — RT) последним были произведены выстрелы из огнестрельного оружия», — говорится в сообщении.

Как отмечается, один сотрудник «был тяжело ранен и скончался на месте, второй госпитализирован» в тяжёлом состоянии.

ТАСС, ссылаясь на МВД, уточняет, что инцидент произошёл около метро «Рязанский проспект» в Москве. 

9 сентября в Грозном был ликвидирован мужчина, который открыл стрельбу по сотрудникам правоохранительных органов.

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