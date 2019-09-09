В Грозном ликвидировали открывшего стрельбу по полицейским

Сотрудники полиции ликвидировали мужчину в Грозном после того, как он открыл стрельбу по силовикам. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел Чечни.

Как отмечается, в 08:30 мск на Петропавловском шоссе в Ленинском районе города сотрудники УГИБДД МВД остановили автомашину марки Ford.

«Водитель машины произвёл выстрел из пистолета в сторону сотрудников полиции. Полицейские открыли ответный огонь, в результате чего водитель машины получил ранения, от которых скончался», — говорится в сообщении.

В июле сообщалось, что в результате стрельбы, которая произошла возле гостиницы в городе Осташкове Тверской области, получили ранения два человека.

Также телеканал «360» передавал, что в подмосковном Одинцове в ходе массовой драки мужчина достал из багажника автомобиля травматический пистолет и открыл стрельбу.