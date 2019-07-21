Два человека пострадали в результате стрельбы в Тверской области

Два человека получили ранения в результате стрельбы, которая произошла возле гостиницы в городе Осташкове Тверской области.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя УМВД региона.

«Вчера произошёл конфликт у гостиницы «Наутилус». Причина конфликта неизвестна. Мужчина 1982 года рождения в ходе конфликта выстрелил из травматического оружия, ранил двух мужчин, они доставлены в медучреждение», — сказал собеседник.

Уточняется, что стрелявший был задержан. Решение о возбуждении уголовного дела будет принято после определения тяжести ранений.

Согласно имеющимся данным, ранения у пострадавших в конфликте нетяжёлые.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в подмосковном Одинцове в ходе массовой драки мужчина достал из багажника автомобиля травматический пистолет и открыл стрельбу.