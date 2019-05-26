В Подмосковье таксист открыл стрельбу в ходе массовой драки

В подмосковном Одинцове в ходе массовой драки мужчина достал из багажника автомобиля-такси травматический пистолет и открыл стрельбу. Об этом информирует телеканал «360» со ссылкой на областное ГУ МВД.

Отмечается, что пострадавших нет.

«В 02:30 поступало сообщение, что в городе Одинцове на улице Чистякова, у дома 68, неизвестный вышел из автомобиля-такси Hyundai жёлтого цвета, произвёл выстрелы из травматического пистолета», — заявили в МВД.

По факту произошедшего организована проверка.

В социальных сетях также было опубликовано видео инцидента, запечатлевшее, что в конфликте участвовали порядка десяти человек.

Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что в Московской области завели уголовное дело по факту стрельбы по предпринимателю у жилого дома.