В Подмосковье таксист открыл стрельбу в ходе массовой драки
- РИА Новости
Отмечается, что пострадавших нет.
«В 02:30 поступало сообщение, что в городе Одинцове на улице Чистякова, у дома 68, неизвестный вышел из автомобиля-такси Hyundai жёлтого цвета, произвёл выстрелы из травматического пистолета», — заявили в МВД.
По факту произошедшего организована проверка.
В социальных сетях также было опубликовано видео инцидента, запечатлевшее, что в конфликте участвовали порядка десяти человек.
Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что в Московской области завели уголовное дело по факту стрельбы по предпринимателю у жилого дома.