Присяжные признали виновным расстрелявшего коллег в Москве полицейского

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Коллегия присяжных заседателей признала виновным, но достойным снисхождения бывшего сотрудника полиции Алексея Смирнова, расстрелявшего коллег из отдела собственной безопасности в московском метро в сентябре 2019 года.
Присяжные признали виновным расстрелявшего коллег в Москве полицейского
  • РИА Новости

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу Мосгорсуда.

«Смирнов признан виновным в совершении двух посягательств на жизнь сотрудника правоохранительных органов (2 эпизода, предусмотренных ст. 317 УК России) и оправдан по двум другим статьям и получении взяток (п. «б» ч. 5 ст. 290 и ч. 1 ст. 291.2 УК России)», — сообщили в Мосгорсуде.

Отмечается, что признание заслуживающим снисхождения означает, что обвиняемого не могут приговорить к пожизненному лишению свободы. 

В сентябре 2019 года в Следственном комитете сообщили, что в вестибюле станции метро «Рязанский проспект» сотрудник полиции метрополитена, подозреваемый в получении взятки, открыл стрельбу из табельного оружия по сотрудникам отдела собственной безопасности.

В результате произошедшего один полицейский погиб, ещё один пострадал.

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