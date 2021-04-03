Кардиолог рассказал о полезных для здоровья сердца продуктах

Кардиолог, заслуженный врач России Юрий Кремнёв рассказал в беседе с RT, какие продукты стоит включить в свой рацион для здоровья сердечно-сосудистой системы.

Врач подчеркнул, что для сосудов и сердца полезны морепродукты и в целом средиземноморская диета.

Кроме рыбы, надо употреблять оливковое масло и зелень, объяснил он.

Но при этом, по мнению кардиолога, стоит ограничить потребление креветок, осетра и икры, поскольку они богаты холестерином.

Также, как заявил Кремнёв, к таким продуктам относятся свинина, жирные сорта молока, сметаны и творога.

«Это и сливочное масло, яйца. Если взять яйцо, то в одном желтке две суточные нормы холестерина (200 мг). Если съесть яичницу из трёх яиц, поглощается недельная норма холестерина, а ведь ещё будут другие продукты. Также сыр содержит много холестерина», — отметил эксперт.

Специалист добавил, что важна физическая активность, а именно аэробные нагрузки.

«Это не кратковременный подъём тяжестей, силовые упражнения, а быстрая ходьба, может быть, бег трусцой, плавание. То есть те же прогулки, но какие-то участки (по три-пять минут) надо идти ускоренным шагом, чтобы была нагрузка на сердце, на лёгкие, чтобы эти органы тренировались», — заключил он.

Ранее глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что у пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, перенёсших коронавирусную инфекцию COVID-19, наблюдаются нарушения свёртывания крови, что может привести к инфарктам и инсультам.