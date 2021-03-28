Мельниченко отправил правительство Пензенской области в отставку

Врио губернатора Пензенской области Олег Мельниченко официально отправил правительство региона в отставку, поручив исполнять обязанности до формирования нового.

«Постановляю: 1) объявить об отставке правительства Пензенской области; 2) поручить правительству Пензенской области исполнять свои полномочия до сформирования нового состава правительства Пензенской области», — говорится в постановлении от 26 марта, опубликованном на сайте правительства.

Российский президент Владимир Путин назначил Олега Мельниченко врио главы Пензенской области после того, как Иван Белозерцев был отправлен в отставку с этого поста из-за утраты доверия: Басманный суд Москвы арестовал бывшего губернатора до 20 мая по делу о взятке в размере более 31 млн рублей.

27 марта полномочный представитель президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров представил пензенским чиновникам и депутатам Олега Мельниченко.