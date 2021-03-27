Врио главы Пензенской области официально представили в регионе

Полномочный представитель президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров представил пензенским чиновникам и депутатам врио губернатора региона Олега Мельниченко.

Об этом сообщает РИА Новости.

Представление Мельниченко органам власти прошло в зале заседаний законодательного собрания Пензенской области, там собрались депутаты, чиновники и представители силовых структур.

Российский президент Владимир Путин назначил Олега Мельниченко врио главы Пензенской области после того, как Иван Белозерцев был отправлен в отставку с этого поста из-за утраты доверия: Басманный суд Москвы арестовал бывшего губернатора до 20 мая по делу о взятке в размере более 31 млн рублей.