Губернатор Пензенской области арестован до 20 мая

Басманный суд Москвы арестовал до 20 мая губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева.

«Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу. Срок ареста установлен до 20 мая», — сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ирина Софинская.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин в курсе ситуации с задержанием губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева.

22 марта стало известно, что Белозерцеву и другим фигурантам дела предъявлено официальное обвинение во взяточничестве.