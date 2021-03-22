Губернатор Пензенской области арестован до 20 мая

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Басманный суд Москвы арестовал до 20 мая губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева.
Губернатор Пензенской области арестован до 20 мая
  • © РИА Новости / пресс-служба Басманного суда Москвы

«Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу. Срок ареста установлен до 20 мая», — сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ирина Софинская.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин в курсе ситуации с задержанием губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева.

22 марта стало известно, что Белозерцеву и другим фигурантам дела предъявлено официальное обвинение во взяточничестве.

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