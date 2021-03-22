Губернатору Пензенской области предъявлено обвинение во взяточничестве

Губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву и другим фигурантам дела предъявлено официальное обвинение во взяточничестве. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета.

Как отмечается, Белозерцеву, главе группы фармацевтических компаний «Биотэк» Борису Шпигелю, его супруге Евгении, директору ОАО «Фармация» Антону Колоскову, а также Геннадию Маркову и Фёдору Федотову в зависимости от роли каждого инкриминируется ч. 5 ст. 291, ч. 6 ст. 290, ст. 291.1 УК РФ (дача взятки, получение, посредничество).

Следствие ходатайствует об аресте шести обвиняемых.

По данным СК, с января по сентябрь 2020 года чиновник получил от Шпигеля, его жены и Колоскова взятки через посредников в виде денег и иных ценностей на сумму более 31 млн рублей.

21 марта стало известно о задержании Белозерцева.

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