Путин отправил в отставку губернатора Пензенской области

Президент России Владимир Путин подписал указ об отставке ранее задержанного губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева в связи с утратой доверия.

«Постановляю: отрешить Белозерцева Ивана Александровича от должности губернатора Пензенской области в связи с утратой доверия президента Российской Федерации», — говорится в документе.

Ранее Басманный суд Москвы арестовал Белозерцева до 20 мая. 21 марта СК сообщил, что губернатор Пензенской области задержан по делу о взятке в размере более 31 млн рублей.

23 марта суд арестовал задержанного в рамках уголовного дела бизнесмена Бориса Шпигеля.

Как заявили в СК, Белозерцеву, главе группы фармацевтических компаний «БИОТЭК» Борису Шпигелю, его супруге Евгении, директору ОАО «Фармация» Антону Колоскову, а также Геннадию Маркову и Фёдору Федотову инкриминируется ч. 5 ст. 291, ч. 6 ст. 290, ст. 291.1 УК РФ (дача взятки, получение, посредничество).