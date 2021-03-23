Путин отправил в отставку губернатора Пензенской области

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Президент России Владимир Путин подписал указ об отставке ранее задержанного губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева в связи с утратой доверия.
Путин отправил в отставку губернатора Пензенской области
  • © Правительство Пензенской области

«Постановляю: отрешить Белозерцева Ивана Александровича от должности губернатора Пензенской области в связи с утратой доверия президента Российской Федерации», — говорится в документе.

Ранее Басманный суд Москвы арестовал Белозерцева до 20 мая. 21 марта СК сообщил, что губернатор Пензенской области задержан по делу о взятке в размере более 31 млн рублей.

23 марта суд арестовал задержанного в рамках уголовного дела бизнесмена Бориса Шпигеля.

Как заявили в СК, Белозерцеву, главе группы фармацевтических компаний «БИОТЭК» Борису Шпигелю, его супруге Евгении, директору ОАО «Фармация» Антону Колоскову, а также Геннадию Маркову и Фёдору Федотову инкриминируется ч. 5 ст. 291, ч. 6 ст. 290, ст. 291.1 УК РФ (дача взятки, получение, посредничество).

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