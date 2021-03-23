Суд арестовал бизнесмена Шпигеля по делу о взятках Белозерцеву

Задержанный в рамках уголовного дела против губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева бизнесмен Борис Шпигель арестован.

Об этом сообщила РИА Новости пресс-секретарь Басманного суда Москвы Ирина Софинская.

«Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу», — сказала она.

Ранее Басманный суд Москвы арестовал Белозерцева до 20 мая.

21 марта СК сообщил, что губернатор Пензенской области задержан по делу о взятке в размере более 31 млн рублей.

Как заявили в ведомстве, Белозерцеву, главе группы фармацевтических компаний «Биотэк» Борису Шпигелю, его супруге Евгении, директору ОАО «Фармация» Антону Колоскову, а также Геннадию Маркову и Фёдору Федотову в зависимости от роли каждого инкриминируется ч. 5 ст. 291, ч. 6 ст. 290, ст. 291.1 УК РФ (дача взятки, получение, посредничество).