Суд арестовал бизнесмена Шпигеля по делу о взятках Белозерцеву
- © РИА Новости / Пресс-служба Басманного суда
Об этом сообщила РИА Новости пресс-секретарь Басманного суда Москвы Ирина Софинская.
«Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу», — сказала она.
Ранее Басманный суд Москвы арестовал Белозерцева до 20 мая.
21 марта СК сообщил, что губернатор Пензенской области задержан по делу о взятке в размере более 31 млн рублей.
Как заявили в ведомстве, Белозерцеву, главе группы фармацевтических компаний «Биотэк» Борису Шпигелю, его супруге Евгении, директору ОАО «Фармация» Антону Колоскову, а также Геннадию Маркову и Фёдору Федотову в зависимости от роли каждого инкриминируется ч. 5 ст. 291, ч. 6 ст. 290, ст. 291.1 УК РФ (дача взятки, получение, посредничество).