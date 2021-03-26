Путин назначил Мельниченко врио губернатора Пензенской области

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Российский президент Владимир Путин назначил Олега Мельниченко на пост временно исполняющего обязанности губернатора Пензенской области.
Путин назначил Мельниченко врио губернатора Пензенской области
  • © РИА Новости / Максим Блинов

Об этом говорится в опубликованном на сайте Кремля указе президента.

«Назначить Мельниченко Олега Владимировича временно исполняющим обязанности губернатора Пензенской области до вступления в должность лица, избранного губернатором Пензенской области», — говорится в документе. 

Ранее Путин отправил Ивана Белозерцева в отставку с поста губернатора Пензенской области в связи с утратой доверия.

21 марта СК сообщил, что Белозерцев задержан по делу о взятке в размере более 31 млн рублей.

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