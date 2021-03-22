Грушко заявил о продолжающихся попытках не допустить «Спутник V» в ЕС

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Попытки не допустить вакцину против коронавируса «Спутник V» к использованию в Европе продолжаются, сообщил замглавы МИД России Александр Грушко.
Грушко заявил о продолжающихся попытках не допустить «Спутник V» в ЕС
  • Reuters

«Попытки не допустить российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» в ЕС продолжаются, звучат политические заявления, которые не преследуют цель справиться с пандемией сообща», — цитирует РИА Новости заявление Грушко на заседании в формате круглого стола в Госдуме.

По его словам, в Европейском агентстве лекарственных препаратов идёт рассмотрение заявки на регистрацию российской вакцины, но результат пока отсутствует.

«Наша вакцина столкнулась с кампанией дезинформации, дискриминации, демонстративного игнорирования со стороны евроинститутов», — добавил замглавы ведомства.

Ранее сообщалось, что Словакия и Венгрия стали первыми странами ЕС, которые зарегистрировали для использования на своих территориях «Спутник V». 

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