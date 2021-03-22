Врач рассказал, какими продуктами легче всего отравиться

Кандидат медицинских наук врач-гастроэнтеролог Марат Зиннатуллин рассказал, какими продуктами легко отравиться и в каком случае стоит обращаться к врачу.

В беседе с радиостанцией Sputnik Марат Зиннатуллин пояснил, что любой продукт, некачественный сам по себе или испорченный из-за неправильного хранения, может вызвать пищевое отравление.

«Чаще всего это молочные продукты, потому что они имеют очень ограниченный срок годности. Если эти продукты неправильно хранятся, температурный режим не выдерживается, это хорошая среда для развития бактериальной флоры: творог, сметана, другие производные молочной продукции могут приводить к пищевым отравлениям. Если отравился один человек, ему попало большее количество испорченного продукта, если заболели все, то это уже пищевая инфекция, значит, в испорченном продукте была патогенная флора, которая вызвала инфекционное заболевание», — сказал специалист.

При отравлении он посоветовал пить больше воды, принимать сорбенты, а при ухудшении состояния обращаться за медицинской помощью.

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