В Кабардино-Балкарии начата проверка данных об отравлении в детсаду

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Следователи Кабардино-Балкарии начали проверку появившейся в соцсетях информации об отравлении воспитанников одного из детсадов Нальчика испорченными продуктами, в частности мясом.
В Кабардино-Балкарии начата проверка данных об отравлении в детсаду
  • РИА Новости

«Инициировано проведение доследственной проверки по факту распространения в социальных сетях информации об отравлении детей в одном из детских садов города Нальчика», — говорится в пресс-релизе регионального главка СК России.

В публикациях и видеозаписях в соцсетях утверждалось, что администрация детского сада приобретала испорченные продукты, в частности мясо, употребление которых привело к отравлению детей.

Ранее в Красноярске по делу о массовом отравлении школьников задержали директора компании, занимающейся первичной переработкой и упаковкой овощей для школьных столовых.

В период с 18 февраля по 1 марта в Красноярске зафиксировали случаи отравления среди учеников 25 школ в возрасте от семи до 14 лет. Сообщалось о госпитализации 56 детей.

В ходе проверки ДНК возбудитель иерсиниоза обнаружили в суточных пробах салата из моркови с яблоками и в пробах овощной продукции от поставщика.

Возбуждены уголовные дела о нарушении санитарных норм, об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, а также о халатности.

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