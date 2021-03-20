В Кабардино-Балкарии начата проверка данных об отравлении в детсаду
- РИА Новости
«Инициировано проведение доследственной проверки по факту распространения в социальных сетях информации об отравлении детей в одном из детских садов города Нальчика», — говорится в пресс-релизе регионального главка СК России.
В публикациях и видеозаписях в соцсетях утверждалось, что администрация детского сада приобретала испорченные продукты, в частности мясо, употребление которых привело к отравлению детей.
Ранее в Красноярске по делу о массовом отравлении школьников задержали директора компании, занимающейся первичной переработкой и упаковкой овощей для школьных столовых.
В период с 18 февраля по 1 марта в Красноярске зафиксировали случаи отравления среди учеников 25 школ в возрасте от семи до 14 лет. Сообщалось о госпитализации 56 детей.
В ходе проверки ДНК возбудитель иерсиниоза обнаружили в суточных пробах салата из моркови с яблоками и в пробах овощной продукции от поставщика.
Возбуждены уголовные дела о нарушении санитарных норм, об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, а также о халатности.