Диетолог дала советы по питанию в пост

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Врач-диетолог АО «Медицина» Елена Златинская дала советы по питанию в пост.
Диетолог дала советы по питанию в пост
  • Pixabay

«Полноценной заменой мяса являются рыба и морепродукты. В строгом посте они употребляются редко, и желательно не пропускать такие дни. Однако белок, железо, цинк, фолиевую кислоту и витамины В12, А и D можно брать из растительных продуктов и орехов», — цитирует эксперта Nation News.

Как отметила Златинская, лучше сочетать злаковые и бобовые в одном приёме пищи, и тогда набор аминокислот для строительства белков будет оптимальным.

Кроме того, диетолог советует активно двигаться, совершать регулярные прогулки, делать утреннюю зарядку.

«Во время поста не нужно увлекаться макаронами и картошкой — эти продукты приведут к лишнему весу», — добавила она.

Ранее главный гастроэнтеролог Минздрава Владимир Ивашкин в беседе с URA.RU дал рекомендации по питанию в пост.

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