Гастроэнтеролог дал рекомендации по питанию в пост

Короткая ссылка
Главный гастроэнтеролог Минздрава Владимир Ивашкин дал рекомендации по питанию в пост.
Гастроэнтеролог дал рекомендации по питанию в пост
  • Reuters

«Даже если человек 40 дней не ест, но пьёт достаточно воды, он выживет. Но пост предполагает возможность есть картофель, грибы, орехи — невероятно высокоэнергетические продукты», — заявил он в беседе с URA.RU.

По его словам, принцип должен быть простым — чем разнообразнее питание, тем лучше.

Как пояснил Ивашкин, это позволяет сохранить энергию.

Ранее врач-эндокринолог, диетолог, нутрициолог АО «Медицина» Елена Евдокимова в беседе с Nation News рассказала, как отказаться от вечерних и ночных перекусов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить