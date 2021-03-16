Гастроэнтеролог дал рекомендации по питанию в пост

Главный гастроэнтеролог Минздрава Владимир Ивашкин дал рекомендации по питанию в пост.

«Даже если человек 40 дней не ест, но пьёт достаточно воды, он выживет. Но пост предполагает возможность есть картофель, грибы, орехи — невероятно высокоэнергетические продукты», — заявил он в беседе с URA.RU.

По его словам, принцип должен быть простым — чем разнообразнее питание, тем лучше.

Как пояснил Ивашкин, это позволяет сохранить энергию.

Ранее врач-эндокринолог, диетолог, нутрициолог АО «Медицина» Елена Евдокимова в беседе с Nation News рассказала, как отказаться от вечерних и ночных перекусов.