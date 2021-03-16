Россия не планирует требовать сертификаты вакцинации для выдачи визы
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«Мы сейчас требуем при выдаче виз для иностранных граждан, которые по решению оперативного штаба могут приезжать в Россию, тесты ПЦР. Вопрос о сертификатах не обсуждается», — цитирует его РИА Новости.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что идея о введении ковидных паспортов в ЕС противоречит правилу добровольной вакцинации.
В Кремле отметили, что обсуждать введение в России сертификатов вакцинации в связи с прививкой от коронавируса преждевременно.
Агентство Bloomberg писало, что паспорта вакцинации могут появиться в ЕС через три-четыре месяца.