Лавров прокомментировал идею ковидных паспортов в ЕС

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал идею введения так называемых ковидных паспортов в ЕС.

«Это, насколько я понимаю, ещё идея, которая разрабатывается. Она, как пишут ваши коллеги в Европе, неоднозначно воспринимается в европейских странах... И многие высказывают следующее соображение: получается, что эта задумка противоречит правилам бюрократии, потому что есть решение в странах Евросоюза о том, что вакцинация — дело добровольное», — сказал Лавров на пресс-конференции по итогам встречи с главой МИД Узбекистана Абдулазизом Камиловым.

По его словам, если вводить ковидный паспорт, то «это будет противоречить принципу добровольности».

Лавров отметил, что необходимо посмотреть, чем это закончится.

«Надеюсь, решение будет приниматься с учётом мнений стран-членов, а не навязываться им. Фактор добровольности вакцинации — очень серьёзный. Но как это скажется на возможности российских граждан, пока ещё не могу сказать. Надо дождаться окончательной развязки в этом вопросе», — заявил глава МИД России.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова на совещании российского лидера Владимира Путина с правительством отметила, что вводить в регионах России какие-либо дополнительные документы для вакцинированных от COVID-19, кроме сертификата, вредно. Говоря об идее введения ковидных паспортов, она отметила, что никаких паспортов ни при каких инфекциях в мире «никогда не применялось».

15 января официальный представитель Еврокомиссии Дана Спинант на брифинге в Брюсселе заявила, что в Евросоюзе намерены детально обсудить вопрос введения сертификатов вакцинации.