Меркель: лидеры ЕС согласны с необходимостью сертификатов вакцинации

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Лидеры стран ЕС согласны, что в будущем необходимо ввести электронные сертификаты вакцинации, заявила канцлер Германии Ангела Меркель на пресс-конференции по итогам первого дня виртуального саммита ЕС.
Меркель: лидеры ЕС согласны с необходимостью сертификатов вакцинации
  • Reuters

Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Меркель, сертификаты будут готовы в течение трёх месяцев.

Как пишет Bild, саммит был созван по инициативе главы Евросовета Шарля Мишеля.

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