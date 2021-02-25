Меркель: лидеры ЕС согласны с необходимостью сертификатов вакцинации
Лидеры стран ЕС согласны, что в будущем необходимо ввести электронные сертификаты вакцинации, заявила канцлер Германии Ангела Меркель на пресс-конференции по итогам первого дня виртуального саммита ЕС.
- Reuters
Об этом сообщает РИА Новости.
По словам Меркель, сертификаты будут готовы в течение трёх месяцев.
Как пишет Bild, саммит был созван по инициативе главы Евросовета Шарля Мишеля.
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