Bloomberg назвало возможные сроки появления ковидных паспортов в ЕС

Паспорта вакцинации появятся в Европейском союзе не ранее чем через несколько месяцев, передаёт Bloomberg со ссылкой на внутренний документ сообщества.

В нём говорится, что техническая работа по созданию цифровой платформы для аутентификации подобных паспортов может занять от трёх до четырёх месяцев.

Сообщается, что странам блока ещё предстоит выработать общий подход к «доказательствам выздоровления» от COVID-19.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что ЕК планирует представить в марте проект единого сертификата о вакцинации от коронавируса.

Глава МИД России Сергей Лавров считает, что идея о введении ковидных паспортов в ЕС противоречит правилу добровольной вакцинации.