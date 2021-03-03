Bloomberg назвало возможные сроки появления ковидных паспортов в ЕС

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Паспорта вакцинации появятся в Европейском союзе не ранее чем через несколько месяцев, передаёт Bloomberg со ссылкой на внутренний документ сообщества.
Bloomberg назвало возможные сроки появления ковидных паспортов в ЕС
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В нём говорится, что техническая работа по созданию цифровой платформы для аутентификации подобных паспортов может занять от трёх до четырёх месяцев.

Сообщается, что странам блока ещё предстоит выработать общий подход к «доказательствам выздоровления» от COVID-19.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что ЕК планирует представить в марте проект единого сертификата о вакцинации от коронавируса.

Глава МИД России Сергей Лавров считает, что идея о введении ковидных паспортов в ЕС противоречит правилу добровольной вакцинации.

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