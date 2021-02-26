В Кремле высказались о возможности введения сертификатов вакцинации

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказался о возможности введения в стране сертификатов вакцинации в связи с прививкой от коронавируса.
В Кремле высказались о возможности введения сертификатов вакцинации
  • © РИА Новости / Евгений Одиноков

Отвечая на вопрос о том, планируется ли данный шаг с российской стороны на фоне того, что ранее канцлер Германии Ангела Меркель анонсировала введение сертификатов вакцинации в ЕС, Песков указал, что пока рано говорить о подобном.

«Пока об этом говорить преждевременно. Но подобные договорённости и подобное общее понимание в Евросоюзе, конечно, очень важный аспект, который нам предстоит проанализировать», — заявил он.

По его словам, если этот проект будет финализирован и какие-то документы будут вводиться, и с этими бумагами будет связано какое-то передвижение, то тогда, конечно, это станет предметом «для наших будущих контактов с европейцами и глубокого анализа».

Ранее глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что главы государств и правительств Евросоюза продвинулись в переговорах об общих сертификатах по вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19.

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