Глава Евросовета прокомментировал возможность введения сертификатов вакцинации

Короткая ссылка
Главы государств и правительств Евросоюза продвинулись в переговорах об общих сертификатах по вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19, заявил глава Евросовета Шарль Мишель.
Глава Евросовета прокомментировал возможность введения сертификатов вакцинации
  • Reuters

«Сегодня вопросы сертификатов обсуждались очень подробно. После многочасовых переговоров мы сумели сделать шаг вперёд к большему взаимопониманию по этому вопросу», — приводит РИА Новости слова Мишеля.

По его словам, над решением данного вопроса предстоит ещё поработать.

Глава Евросовета уточнил, что лидеры ЕС пока не договорились, когда такие сертификаты начнут действовать, а также для каких целей они будут использоваться.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что лидеры стран ЕС согласны, что в будущем необходимо ввести электронные сертификаты вакцинации.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить