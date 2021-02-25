Глава Евросовета прокомментировал возможность введения сертификатов вакцинации

Главы государств и правительств Евросоюза продвинулись в переговорах об общих сертификатах по вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19, заявил глава Евросовета Шарль Мишель.

«Сегодня вопросы сертификатов обсуждались очень подробно. После многочасовых переговоров мы сумели сделать шаг вперёд к большему взаимопониманию по этому вопросу», — приводит РИА Новости слова Мишеля.

По его словам, над решением данного вопроса предстоит ещё поработать.

Глава Евросовета уточнил, что лидеры ЕС пока не договорились, когда такие сертификаты начнут действовать, а также для каких целей они будут использоваться.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что лидеры стран ЕС согласны, что в будущем необходимо ввести электронные сертификаты вакцинации.