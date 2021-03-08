В Госдуме заявили о «наработках» по защите цифрового суверенитета
- РИА Новости
«Вопрос неоднократно обсуждался на заседании комиссии, и у нас есть определённые предложения и наработки. Хотелось бы услышать от руководства соцсети ответ на вопрос: означает ли данная блокировка материалов, распространённых в СМИ российскими спецслужбами для информирования своих граждан, что Facebook поддерживает действия экстремистских неонацистских групп на территории России?» — сказал Пискарёв, комментируя блокировку публикаций российских СМИ в Facebook. Его слова приводит РИА Новости.
Ранее стало известно, что материал RT, как и аналогичные статьи РБК, ТАСС, «Взгляда», «Комсомольской правды» и НТВ о задержании в Воронеже украинских радикалов, написанный на основе официального релиза ФСБ России, оказался заблокирован администрацией социальной сети Facebook.
Роскомнадзор потребовал от Facebook восстановить доступ к информационным материалам, опубликованным российскими СМИ.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал решение Facebook неприемлемым и нарушающим национальное законодательство России, а также право на распространение и получение информации.