В Госдуме заявили о «наработках» по защите цифрового суверенитета

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Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства в дела России извне имеет «определённые предложения и наработки» по защите цифрового суверенитета, чтобы не допустить повторения блокировок материалов российских СМИ в соцсетях впредь. Об этом журналистам заявил глава комиссии Василий Пискарёв.
В Госдуме заявили о «наработках» по защите цифрового суверенитета
  • РИА Новости

«Вопрос неоднократно обсуждался на заседании комиссии, и у нас есть определённые предложения и наработки. Хотелось бы услышать от руководства соцсети ответ на вопрос: означает ли данная блокировка материалов, распространённых в СМИ российскими спецслужбами для информирования своих граждан, что Facebook поддерживает действия экстремистских неонацистских групп на территории России?» — сказал Пискарёв, комментируя блокировку публикаций российских СМИ в Facebook. Его слова приводит РИА Новости.

Ранее стало известно, что материал RT, как и аналогичные статьи РБК, ТАСС, «Взгляда», «Комсомольской правды» и НТВ о задержании в Воронеже украинских радикалов, написанный на основе официального релиза ФСБ России, оказался заблокирован администрацией социальной сети Facebook.

Роскомнадзор потребовал от Facebook восстановить доступ к информационным материалам, опубликованным российскими СМИ.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал решение Facebook неприемлемым и нарушающим национальное законодательство России, а также право на распространение и получение информации.

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