Володин осудил блокировку публикаций российских СМИ в Facebook

Решение Facebook заблокировать ряд публикаций российских СМИ неприемлемо, оно нарушает национальное законодательство России, а также право на распространение и получение информации, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«Решение компании Facebook нарушает основополагающие права и свободы граждан, право на распространение и получение информации», — сказал Володин.

Он напомнил, что со стороны Facebook подобное происходит не впервые, а ранее так же поступали Twitter и Instagram.

«Мы будем предлагать законодательные решения, которые не допускали бы подобного в отношении российских СМИ», — приводит его слова пресс-служба Госдумы.

Володин подчеркнул, что эта тема станет приоритетной в повестке ближайших международных встреч, в рамках которых российская сторона обменяется предложениями по решению этой проблемы с коллегами из других стран.

Как ранее стало известно, материал RT о задержании в Воронеже украинских радикалов оказался заблокирован администрацией социальной сети Facebook.

Также соцсеть пометила как ложные и заблокировала аналогичные статьи РБК, ТАСС, «Взгляда», «Комсомольской правды» и НТВ. Все они были написаны на основе официального релиза ФСБ России.

Роскомнадзор потребовал от Facebook восстановить доступ к информационным материалам, опубликованным российскими СМИ.