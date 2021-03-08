Материал RT о задержании радикалов в Воронеже заблокирован Facebook
Ранее соцсеть пометила как ложные и заблокировала аналогичные статьи РБК, ТАСС, «Взгляда», «Комсомольской правды» и НТВ. Все они были написаны на основе официального релиза ФСБ России.
Позднее были заблокированы материалы РИА Новости и радио Sputnik.
Роскомнадзор потребовал от Facebook восстановить доступ к информационным материалам, опубликованным российскими СМИ.
В Роскомнадзоре заявили, что действия социальной сети «нарушают ключевые принципы свободного распространения информации, беспрепятственного доступа к ней и являются актом цензуры».