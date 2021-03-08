Материал RT о задержании радикалов в Воронеже заблокирован Facebook

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Материал RT о задержании в Воронеже украинских радикалов заблокирован администрацией социальной сети Facebook.

Ранее соцсеть пометила как ложные и заблокировала аналогичные статьи РБК, ТАСС, «Взгляда», «Комсомольской правды» и НТВ. Все они были написаны на основе официального релиза ФСБ России.

Позднее были заблокированы материалы РИА Новости и радио Sputnik.

Роскомнадзор потребовал от Facebook восстановить доступ к информационным материалам, опубликованным российскими СМИ.

В Роскомнадзоре заявили, что действия социальной сети «нарушают ключевые принципы свободного распространения информации, беспрепятственного доступа к ней и являются актом цензуры».

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