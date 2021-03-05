Диетолог предостерегла от переедания блинами на Масленицу

Врач-диетолог Елена Соломатина в преддверии Масленицы рассказала, как избежать проблем с пищеварением и лишним весом.

«Скоро грядёт Масленица, будут блины. Многие ждут этого момента. Многие думают, что это «индульгенция» — наконец наесться блинов до отвала. Хотелось бы предостеречь от обжорства, потому что организму всё равно, праздник у нас или не праздник, он реагирует по-своему. Блины, конечно, можно есть, но не съедать за раз большое количество», — сказала она в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

Блины с начинкой можно есть вместо основного приёма пищи. От сладкой начинки лучше отказаться, заменив её рыбой или капустой, что гораздо полезнее для организма. Также диетолог не советует есть блины на голодный желудок, чтобы не повышать уровень глюкозы в крови.

Во время жарки блинов специалист порекомендовала использовать меньше масла или не добавлять его вовсе.

Ранее врач-эндокринолог, диетолог, нутрициолог АО «Медицина» Елена Евдокимова в беседе с Nation News рассказала, как отказаться от вечерних и ночных перекусов.