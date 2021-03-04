Более 50 стран выразили интерес к проведению испытаний «ЭпиВакКороны»

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Более 50 стран заявили об интересе к проведению испытаний российской вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона», рассказал гендиректор Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Ринат Максютов.
Более 50 стран выразили интерес к проведению испытаний «ЭпиВакКороны»
  • РИА Новости

«Есть очень много запросов из других стран. Мы получили более 50 вопросов из других стран на поставку вакцины на проведение клинических исследований в этих странах, но пока мы не удовлетворим потребности России, мы их, конечно, не рассматриваем», — цитирует его ТАСС.

По словам руководителя центра «Вектор», решение о поставках «ЭпиВакКороны» за рубеж будет приниматься после удовлетворения внутренних потребностей.

В середине февраля «Вектор» направил результаты первой и второй фаз клинических испытаний вакцины «ЭпиВакКорона» в зарубежные научные журналы.

Директор Центра развития здравоохранения Московской школы управления «Сколково» Марина Велданова отметила, что основное отличие «ЭпиВакКороны» от «Спутника V», разработанного центром Гамалеи, заключается в том, что вакцина «Вектора» — пептидная вакцина, а не векторная.

По её словам, «ЭпиВакКорона» может оказаться безопаснее для аллергиков и онкобольных.

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