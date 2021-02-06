Эксперт оценила вакцину «ЭпиВакКорона»

Директор Центра развития здравоохранения Московской школы управления «Сколково» Марина Велданова оценила вакцину от коронавируса «ЭпиВакКорона».

Она отметила, что «основное отличие от «Спутника V», разработанного центром Гамалеи, заключается в том, что «ЭпиВакКорона» — пептидная вакцина, а не векторная».

По словам эксперта, «она сделана из трёх составных частей генома коронавируса, которые наиболее устойчивы к мутации».

«Есть предположение, что эта вакцина может оказаться безопаснее для аллергиков и онкобольных», — цитирует РИА Новости Велданову.

Ранее и. о. заместителя гендиректора по научно-методической работе и международному сотрудничеству центра «Вектор» Татьяна Непомнящих заявила, что иммунитет после вакцинации препаратом «ЭпиВакКорона» от коронавируса, вероятно, будет сохраняться в течение года.