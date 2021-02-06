Эксперт оценила вакцину «ЭпиВакКорона»
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Она отметила, что «основное отличие от «Спутника V», разработанного центром Гамалеи, заключается в том, что «ЭпиВакКорона» — пептидная вакцина, а не векторная».
По словам эксперта, «она сделана из трёх составных частей генома коронавируса, которые наиболее устойчивы к мутации».
«Есть предположение, что эта вакцина может оказаться безопаснее для аллергиков и онкобольных», — цитирует РИА Новости Велданову.
Ранее и. о. заместителя гендиректора по научно-методической работе и международному сотрудничеству центра «Вектор» Татьяна Непомнящих заявила, что иммунитет после вакцинации препаратом «ЭпиВакКорона» от коронавируса, вероятно, будет сохраняться в течение года.