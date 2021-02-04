В «Векторе» рассказали о сроках сохранения иммунитета от вакцины «ЭпиВакКорона»

Иммунитет после вакцинации препаратом «ЭпиВакКорона» от коронавируса, вероятно, будет сохраняться в течение года. Об этом заявила и. о. заместителя гендиректора по научно-методической работе и международному сотрудничеству центра «Вектор» Татьяна Непомнящих.

© РИА Новости / Михаил Голенков

«Мы рассчитываем, что иммунитет от неё (вакцины. — RT) будет сохраняться в течение года», — цитирует ТАСС специалиста. Ранее в «Векторе» заявили о завершении пострегистрационных клинических исследований вакцины от COVID-19 среди пожилых людей.