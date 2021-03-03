Власти Иркутской области дали прогноз по ситуации с весенним паводком

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Весенний паводок в Иркутской области в текущем году может затронуть около 5 тыс. домов, при худшем развитии событий могут пострадать более 18,5 тыс. человек, считает губернатор региона Игорь Кобзев.
Власти Иркутской области дали прогноз по ситуации с весенним паводком
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«Активно готовимся к возможным паводкам в регионе. В зоне риска около 5 тыс. домов. При самом худшем стечении обстоятельств могут пострадать больше 18,5 тыс. человек», — написал он в Instagram.

Губернатор поручил муниципалитетам заранее подготовиться к ликвидации возможной угрозы и провести на реках чернение и распиловку льда.

В районы, где традиционно складывается непростая паводковая ситуация, будут направлены дополнительные силы.

Во всём регионе также планируют провести тестирование централизованной системы оповещения о ЧС.

Ранее президент России Владимир Путин отметил необходимость совершенствования систем предупреждения чрезвычайных ситуаций, а также организации прогноза опасных гидрометеорологических явлений.

В феврале 2020 года правительство России выделило ещё 3 млрд рублей на оказание социальной поддержки гражданам, чьё жильё пострадало при наводнении 2019 года в Иркутской области.

Наводнение в Иркутской области началось в конце июня 2019 года из-за сильных ливней. В результате стихийного бедствия погибли 25 человек, ещё семеро пропали без вести.

Общее число пострадавших составило более 42,5 тыс. человек.

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