Путин пообещал посетить пострадавший в 2019 году от наводнения Тулун
- Пострадавший от паводка Тулун / © Александр Кряжев
- РИА Новости
Врио губернатора Приангарья Игорь Кобзев в ходе видеоконференции попросил главу государства посмотреть на результаты восстановительных работ.
«Приеду», — ответил Путин.
Ранее региональные власти заявляли, что рассчитывают завершить работы по ликвидации последствий паводка к августу 2020 года.
Наводнение в регионе началось в конце июня прошлого года из-за сильных ливней. В результате стихийного бедствия погибли 26 человек, пострадали около 45 тыс. Наибольший ущерб стихия нанесла Тулуну.