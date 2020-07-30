Путин пообещал посетить пострадавший в 2019 году от наводнения Тулун

Президент России Владимир Путин пообещал приехать в город Тулун Иркутской области, который в 2019 году пострадал от наводнения.

Пострадавший от паводка Тулун / © Александр Кряжев

РИА Новости

Врио губернатора Приангарья Игорь Кобзев в ходе видеоконференции попросил главу государства посмотреть на результаты восстановительных работ. «Приеду», — ответил Путин. Ранее региональные власти заявляли, что рассчитывают завершить работы по ликвидации последствий паводка к августу 2020 года. Наводнение в регионе началось в конце июня прошлого года из-за сильных ливней. В результате стихийного бедствия погибли 26 человек, пострадали около 45 тыс. Наибольший ущерб стихия нанесла Тулуну.