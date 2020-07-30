Путин пообещал посетить пострадавший в 2019 году от наводнения Тулун

Короткая ссылка
Президент России Владимир Путин пообещал приехать в город Тулун Иркутской области, который в 2019 году пострадал от наводнения.
Путин пообещал посетить пострадавший в 2019 году от наводнения Тулун
  • Пострадавший от паводка Тулун / © Александр Кряжев
  • РИА Новости

Врио губернатора Приангарья Игорь Кобзев в ходе видеоконференции попросил главу государства посмотреть на результаты восстановительных работ.

«Приеду», — ответил Путин.

Ранее региональные власти заявляли, что рассчитывают завершить работы по ликвидации последствий паводка к августу 2020 года.

Наводнение в регионе началось в конце июня прошлого года из-за сильных ливней. В результате стихийного бедствия погибли 26 человек, пострадали около 45 тыс. Наибольший ущерб стихия нанесла Тулуну. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить