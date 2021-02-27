МЧС сообщило о подготовке к весенним паводкам в России
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«МЧС России проводит систему превентивных мероприятий, направленных на снижение последствий паводкоопасного периода», — заявили в министерстве.
Отмечается, что проводится работа по созданию систем берегоукрепительных сооружений. Также выполняется подготовка сил и средств для ликвидаций последствий чрезвычайных ситуаций.
Ранее президент России Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза отметил необходимость совершенствования систем предупреждения чрезвычайных ситуаций, а также организации прогноза опасных гидрометеорологических явлений.