МЧС сообщило о подготовке к весенним паводкам в России

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МЧС России проводит комплекс мероприятий, направленных на снижение последствий паводкоопасного периода. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на ответ ведомства на соответствующий запрос.
МЧС сообщило о подготовке к весенним паводкам в России
  • РИА Новости
  • © Максим Богодвид

«МЧС России проводит систему превентивных мероприятий, направленных на снижение последствий паводкоопасного периода», — заявили в министерстве.

Отмечается, что проводится работа по созданию систем берегоукрепительных сооружений. Также выполняется подготовка сил и средств для ликвидаций последствий чрезвычайных ситуаций.

Ранее президент России Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза отметил необходимость совершенствования систем предупреждения чрезвычайных ситуаций, а также организации прогноза опасных гидрометеорологических явлений.

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