МЧС сообщило о подготовке к весенним паводкам в России

МЧС России проводит комплекс мероприятий, направленных на снижение последствий паводкоопасного периода. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на ответ ведомства на соответствующий запрос.

РИА Новости

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«МЧС России проводит систему превентивных мероприятий, направленных на снижение последствий паводкоопасного периода», — заявили в министерстве. Отмечается, что проводится работа по созданию систем берегоукрепительных сооружений. Также выполняется подготовка сил и средств для ликвидаций последствий чрезвычайных ситуаций. Ранее президент России Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза отметил необходимость совершенствования систем предупреждения чрезвычайных ситуаций, а также организации прогноза опасных гидрометеорологических явлений.