Путин отметил необходимость совершенствования систем предупреждения ЧС

Президент России Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза отметил необходимость совершенствования систем предупреждения чрезвычайных ситуаций, а также организации прогноза опасных гидрометеорологических явлений.

Глава государства сообщил, что комплекс принятых в 2020 году мер по локализации паводков и природных пожаров позволил в большинстве субъектов уменьшить размер ущерба окружающей среде и материальных потерь по сравнению с предыдущими годами.

«Вместе с тем остаются нерешёнными вопросы, касающиеся организации функционирования подсистем противопожарных мероприятий и прогноза опасных гидрометеорологических явлений. Требуется дальнейшее совершенствование единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, её территориальных и функциональных подсистем», — подчеркнул Путин.

По его словам, особое внимание следует уделить профилактическим мероприятиям, обеспечению технической оснащённости и готовности пожароспасательных сил.

Ранее стало известно, что в России впервые разработан национальный стандарт по информированию населения о чрезвычайных ситуациях.