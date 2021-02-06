В России появится ГОСТ по информированию населения о ЧС

В России впервые разработан национальный стандарт по информированию населения о чрезвычайных ситуациях.

«Настоящий стандарт устанавливает порядок информирования населения через СМИ и по иным каналам информации о прогнозируемых и возникших ЧС», — цитирует ТАСС текст документа.

Также ГОСТ определяет правила поведения в зоне ЧС, порядок информирования о получении выплат и восстановлении утраченных документов.

4 января президент России Владимир Путин подписал указ о порядке действий органов власти по предупреждению угрозы возникновения ЧС, связанных с распространением опасных инфекционных заболеваний.