В России появится ГОСТ по информированию населения о ЧС
- globallookpress.com
«Настоящий стандарт устанавливает порядок информирования населения через СМИ и по иным каналам информации о прогнозируемых и возникших ЧС», — цитирует ТАСС текст документа.
Также ГОСТ определяет правила поведения в зоне ЧС, порядок информирования о получении выплат и восстановлении утраченных документов.
4 января президент России Владимир Путин подписал указ о порядке действий органов власти по предупреждению угрозы возникновения ЧС, связанных с распространением опасных инфекционных заболеваний.