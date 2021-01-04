Путин подписал указ о действиях по пресечению угрозы ЧС из-за инфекций

Короткая ссылка
Президент России Владимир Путин подписал указ о порядке действий органов власти по предупреждению угрозы возникновения ЧС, связанных с распространением опасных инфекционных заболеваний.
Путин подписал указ о действиях по пресечению угрозы ЧС из-за инфекций
  • РИА Новости

Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно указу президента, правительству России поручено в течение трёх месяцев разработать и утвердить единый алгоритм межведомственного и межрегионального взаимодействия по предупреждению угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с заносом и распространением на российской территории опасных инфекционных заболеваний.

Ранее генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил о возможности новых пандемий.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить