Путин подписал указ о действиях по пресечению угрозы ЧС из-за инфекций
- РИА Новости
Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Согласно указу президента, правительству России поручено в течение трёх месяцев разработать и утвердить единый алгоритм межведомственного и межрегионального взаимодействия по предупреждению угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с заносом и распространением на российской территории опасных инфекционных заболеваний.
Ранее генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил о возможности новых пандемий.