Путин подписал указ о действиях по пресечению угрозы ЧС из-за инфекций

Президент России Владимир Путин подписал указ о порядке действий органов власти по предупреждению угрозы возникновения ЧС, связанных с распространением опасных инфекционных заболеваний.

Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно указу президента, правительству России поручено в течение трёх месяцев разработать и утвердить единый алгоритм межведомственного и межрегионального взаимодействия по предупреждению угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с заносом и распространением на российской территории опасных инфекционных заболеваний.

Ранее генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил о возможности новых пандемий.