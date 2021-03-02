Диетолог дала советы по правильному употреблению шоколада

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Врач-диетолог Елена Соломатина дала советы по правильному употреблению шоколада.
Диетолог дала советы по правильному употреблению шоколада
  • Pixabay

«Конечно, лучше всего есть натуральный шоколад. Там, где есть какао-масло. Чем меньше туда добавлено посторонних ингредиентов, тем лучше. Чем больше процент какао, тем шоколад полезнее», — заявила она в беседе с сайтом «Москва 24».

По её словам, важно обращать внимание и на стоимость шоколада, он не должен быть дешёвым.

Как считает эксперт, в день допустимо съедать до двух ломтиков.

«Очень важно правильно есть шоколад: его нужно рассасывать, не просто жевать. Это поможет не только лучше прочувствовать его вкус, но в таком случае его не захочется съесть больше», — отметила Соломатина.

Она добавила, что шоколад обладает успокаивающим и расслабляющим эффектом, он также способен понижать давление.

Ранее диетолог, гастроэнтеролог Нурия Дианова в беседе с Nation News рассказала о правильном питании для граждан старше 50 лет.

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