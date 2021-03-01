Врач прокомментировал ситуацию с пандемией

Короткая ссылка
Семейный врач Алексей Добровольский прокомментировал ситуацию с пандемией.
Врач прокомментировал ситуацию с пандемией
  • © РИА Новости / Илья Питалев

«Чем больше людей вакцинировать, тем быстрее прекратится распространение этого вируса. 70% иммунизированных — это прослойка, которая останавливает распространение вируса от человека к человеку», — заявил он в беседе с Nation News.

По его словам, благодаря вакцинам и антибиотикам человечество стало жить дольше. Как отметил Добровольский, вакцинация спасает жизни.

«В любом случае иммунитет будет до следующего года», — прогнозирует эксперт.

Ранее URA.RU сообщало, что в Центре соцобслуживания населения Лабытнанги в ЯНАО разработали систему восстановления после коронавируса.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить