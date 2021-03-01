Врач прокомментировал ситуацию с пандемией

Семейный врач Алексей Добровольский прокомментировал ситуацию с пандемией.

«Чем больше людей вакцинировать, тем быстрее прекратится распространение этого вируса. 70% иммунизированных — это прослойка, которая останавливает распространение вируса от человека к человеку», — заявил он в беседе с Nation News.

По его словам, благодаря вакцинам и антибиотикам человечество стало жить дольше. Как отметил Добровольский, вакцинация спасает жизни.

«В любом случае иммунитет будет до следующего года», — прогнозирует эксперт.

Ранее URA.RU сообщало, что в Центре соцобслуживания населения Лабытнанги в ЯНАО разработали систему восстановления после коронавируса.