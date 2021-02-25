Черноморский флот следит за тральщиками ВМС Испании и Греции

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Черноморский флот следит за действиями тральщиков Военно-морских сил Испании и ВМС Греции, зашедших в акваторию Чёрного моря, сообщили в Национальном центре управления обороной России.
Черноморский флот следит за тральщиками ВМС Испании и Греции
  • © Виталий Аньков
  • РИА Новости

«Силы и средства Черноморского флота приступили к слежению за действиями тральщиков — искателей мин «Тахо» ВМС Испании и «Эуропи» ВМС Греции, зашедших в акваторию Чёрного моря 25 февраля 2021 года», — приводит сообщение РИА Новости.

В конце января Черноморский флот наблюдал в Чёрном море за вооружённым крылатыми ракетами эсминцем ВМС США Porter.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс усилил своё присутствие в Чёрном море в ответ на действия России в регионе.

МИД России отметил, что манёвры Соединённых Штатов в Чёрном море угрожают миру и стабильности.

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