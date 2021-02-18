МИД России прокомментировал учения США в Чёрном море
- РИА Новости
Захарова отметила, что учения у самых границ России носят антироссийскую направленность и угрожают миру и стабильности.
«Такое впечатление, что американскому Шестому флоту в Чёрном море не терпится найти врага, но это делают они зря», — заявила она.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс усилил своё присутствие в Чёрном море в ответ на действия России в регионе.
11 февраля посольство России оценило сообщение Шестого флота ВМС США о совместных военных учениях Вашингтона и Анкары в Чёрном море.