МИД России прокомментировал учения США в Чёрном море

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга заявила, что манёвры Соединённых Штатов в Чёрном море угрожают миру и стабильности.

Захарова отметила, что учения у самых границ России носят антироссийскую направленность и угрожают миру и стабильности.

«Такое впечатление, что американскому Шестому флоту в Чёрном море не терпится найти врага, но это делают они зря», — заявила она.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс усилил своё присутствие в Чёрном море в ответ на действия России в регионе.

11 февраля посольство России оценило сообщение Шестого флота ВМС США о совместных военных учениях Вашингтона и Анкары в Чёрном море.