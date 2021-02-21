Медики рассказали о состоянии пострадавших при обрушении цеха в Норильске

Пострадавшие при обрушении цеха на Норильской обогатительной фабрике находятся в стабильно тяжёлом состоянии. Об этом сообщили в Минздраве Красноярского края.

«Пять человек находятся в стабильно тяжёлом состоянии. Четверо из них переведены в отделение, ещё один находится в реанимации. Всем оказывается медицинская помощь, пострадавшие находятся под медицинским наблюдением», — приводит ТАСС сообщение.

Ранее власти города Норильска в Красноярском крае объявили понедельник, 22 февраля, днём траура в связи с гибелью трёх человек в результате обрушения в цехе Норильской обогатительной фабрики.

20 февраля на Норильской обогатительной фабрике произошло обрушение, из-под завалов были извлечены четыре человека.

СК возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при ведении горных работ.