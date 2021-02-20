«Норникель» проводит проверку из-за обрушения на фабрике в Норильске

В компании «Норникель» сообщили, что проводят проверку по факту обрушения цеха на Норильской обогатительной фабрике.

Соответствующее сообщение опубликовано на сайте компании.

По данным пресс-службы, в 04:15 по местному времени на фабрике, принадлежащей ООО «Медвежий ручей», «при проведении ремонтных работ по укреплению конструкции здания произошло обрушение здания пункта перегрузки руды и примыкающей к нему пешеходной галереи».

По предварительной информации, под завалами могли находиться шесть работников подрядной организации ООО «Норильскникельремонт».

Из-под завалов извлечены четыре человека, один из них скончался. Продолжаются поиски ещё двух работников.

«Норникель» ведёт проверку причин произошедшего... Норильская обогатительная фабрика продолжает работу с ограничениями, связанными с проведением аварийно-спасательных работ», — заявили в «Норникеле».

Ранее было возбуждено уголовное дело после обрушения на Норильской обогатительной фабрике.