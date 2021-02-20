По факту обрушения на фабрике в Норильске возбуждено дело

Уголовное дело было возбуждено после обрушения на Норильской обогатительной фабрике, сообщает СУ СК по Красноярскому краю и Хакасии.

«По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Красноярскому краю и Республике Хакасия возбуждено уголовное дело», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Отмечается, что дело возбуждено по статье о нарушении правил безопасности при ведении горных работ.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

Ранее стало известно, что один из пострадавших при обрушении галереи цеха Норильской обогатительной фабрики скончался в больнице.