По факту обрушения на фабрике в Норильске возбуждено дело

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Уголовное дело было возбуждено после обрушения на Норильской обогатительной фабрике, сообщает СУ СК по Красноярскому краю и Хакасии.
По факту обрушения на фабрике в Норильске возбуждено дело
  • РИА Новости

«По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Красноярскому краю и Республике Хакасия возбуждено уголовное дело», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Отмечается, что дело возбуждено по статье о нарушении правил безопасности при ведении горных работ.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

Ранее стало известно, что один из пострадавших при обрушении галереи цеха Норильской обогатительной фабрики скончался в больнице.

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