В Норильске объявили 22 февраля днём траура из-за ЧП на фабрике

Власти города Норильска в Красноярском крае объявили понедельник, 22 февраля, днём траура в связи с гибелью трёх человек в результате обрушения в цеху Норильской обогатительной фабрики.

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Соответствующий документ подписал исполняющий обязанности главы города Михаил Шевченко. «Объявить 22 февраля 2021 года днём траура на территории муниципального образования «Город Норильск», — отмечается в распоряжении. Ранее на Норильской обогатительной фабрике произошло обрушение, из-под завалов были извлечены четыре человека, один из них скончался. Велись поиски ещё двух работников. Позднее в пресс-службе регионального главка СК России сообщили об обнаружении тел двоих рабочих.