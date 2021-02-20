В Норильске объявили 22 февраля днём траура из-за ЧП на фабрике
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Соответствующий документ подписал исполняющий обязанности главы города Михаил Шевченко.
«Объявить 22 февраля 2021 года днём траура на территории муниципального образования «Город Норильск», — отмечается в распоряжении.
Ранее на Норильской обогатительной фабрике произошло обрушение, из-под завалов были извлечены четыре человека, один из них скончался. Велись поиски ещё двух работников.
Позднее в пресс-службе регионального главка СК России сообщили об обнаружении тел двоих рабочих.