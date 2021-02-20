Замгенпрокурора взял на контроль ЧП на фабрике в Норильске
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«Заместитель генерального прокурора России Дмитрий Демешин взял на личный контроль ситуацию по обрушению на Норильской обогатительной фабрике в городе Норильске Красноярского края», — приводит сообщение управления Генпрокуратуры по Сибирскому федеральному округу РИА Новости.
По данным регионального управления ГП, место происшествия посетил прокурор Норильска Владимир Большунов, который организовал проведение проверки соблюдения правил промышленной безопасности.
В ночь на 20 февраля стало известно, что в цехе на территории Норильской обогатительной фабрики произошло обрушение.
Два человека погибли, ещё пятеро госпитализированы в тяжёлом состоянии. По факту ЧП возбуждено дело.
Причиной обрушения могли стать имеющиеся дефекты здания.