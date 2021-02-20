Замгенпрокурора взял на контроль ЧП на фабрике в Норильске

Заместитель генерального прокурора России Дмитрий Демешин взял на контроль ситуацию с обрушением в цехе на территории Норильской обогатительной фабрики, в результате чего два человека погибли и ещё пятеро пострадали.