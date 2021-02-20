Замгенпрокурора взял на контроль ЧП на фабрике в Норильске

Короткая ссылка
Заместитель генерального прокурора России Дмитрий Демешин взял на контроль ситуацию с обрушением в цехе на территории Норильской обогатительной фабрики, в результате чего два человека погибли и ещё пятеро пострадали.
Замгенпрокурора взял на контроль ЧП на фабрике в Норильске
  • © ГУ МЧС России по Красноярскому краю

«Заместитель генерального прокурора России Дмитрий Демешин взял на личный контроль ситуацию по обрушению на Норильской обогатительной фабрике в городе Норильске Красноярского края», — приводит сообщение управления Генпрокуратуры по Сибирскому федеральному округу РИА Новости.

По данным регионального управления ГП, место происшествия посетил прокурор Норильска Владимир Большунов, который организовал проведение проверки соблюдения правил промышленной безопасности.

В ночь на 20 февраля стало известно, что в цехе на территории Норильской обогатительной фабрики произошло обрушение.

Два человека погибли, ещё пятеро госпитализированы в тяжёлом состоянии. По факту ЧП возбуждено дело.

Причиной обрушения могли стать имеющиеся дефекты здания.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить