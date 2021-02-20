Один человек пострадал при обрушении в цехе фабрики в Норильске

В результате обрушения, произошедшего в цехе на территории Норильской обогатительной фабрики пострадал один человек.

«20 февраля в 00:44 (мск) поступило сообщение об обрушении галереи дробильного цеха на территории Норильской обогатительной фабрики по адресу: г. Норильск, ул. Горная, 27», — цитирует ТАСС пресс-службу МЧС России.

Отмечается, что два человека спаслись самостоятельно, один человек извлечён из-под завалов в состоянии средней степени тяжести.

Согласно предварительной информации, под завалами ещё могут быть люди.

Ранее в Новой Москве произошла разгерметизация двух резервуаров с топливом в результате возгорания.