Один человек пострадал при обрушении в цехе фабрики в Норильске
«20 февраля в 00:44 (мск) поступило сообщение об обрушении галереи дробильного цеха на территории Норильской обогатительной фабрики по адресу: г. Норильск, ул. Горная, 27», — цитирует ТАСС пресс-службу МЧС России.
Отмечается, что два человека спаслись самостоятельно, один человек извлечён из-под завалов в состоянии средней степени тяжести.
Согласно предварительной информации, под завалами ещё могут быть люди.
Ранее в Новой Москве произошла разгерметизация двух резервуаров с топливом в результате возгорания.