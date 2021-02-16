В Новой Москве произошла разгерметизация резервуаров с топливом из-за пожара

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В Новой Москве произошла разгерметизация двух резервуаров с топливом в результате возгорания.
В Новой Москве произошла разгерметизация резервуаров с топливом из-за пожара
  • © РИА Новости / Николай Хижняк

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС Москвы.

Отмечается, что в 11:17 поступила информация о возгорании по адресу улица Адмирала Корнилова (посёлок Мосрентген), дом 62.

«По прибытии — происходит возгорание бытовки... От факторов пожара произошла разгерметизация двух резервуаров на расположенной рядом АЗС. Подразделения работают с соблюдением техники безопасности. Сведений о пострадавших не поступало», — указали в ведомстве.

Ранее один человек погиб и двое пострадали в результате обрушения ангара в Новой Москве.

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