В Новой Москве произошла разгерметизация резервуаров с топливом из-за пожара

В Новой Москве произошла разгерметизация двух резервуаров с топливом в результате возгорания.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС Москвы.

Отмечается, что в 11:17 поступила информация о возгорании по адресу улица Адмирала Корнилова (посёлок Мосрентген), дом 62.

«По прибытии — происходит возгорание бытовки... От факторов пожара произошла разгерметизация двух резервуаров на расположенной рядом АЗС. Подразделения работают с соблюдением техники безопасности. Сведений о пострадавших не поступало», — указали в ведомстве.

Ранее один человек погиб и двое пострадали в результате обрушения ангара в Новой Москве.